Waarom heette het bosje tussen Meppen en Aalden de Kruysberg?

Nog in 1631 was "int cerspel Sweelt up eenen openbaren wech na Wesupe", op de plek die nu nog de Elverbult heet, een kruisbeeld "hetwelcke deze jahren vervallen gewest is" ... "wederomme gerepareret ende upgerichtet." Beter dan wat ook moge dit voorbeeld de macht van de verboden Roomse Godsdienst bewijzen.

De kaart die Kuipers bedoelt, ligt ook in het Drents Archief. Het gaat om de Hottinger Atlas. Historicus Egbert Brink: "Hier zie je de Kruysberg. Het was een ophoging in het landschap. In die tijd lag het vermoedelijk een stuk hoger dan nu." Dat zou verklaren waarom het een berg genoemd wordt.Maar waarom zou het de Kruysberg heten? "Waarschijnlijk heeft er een kruis gestaan", zegt Brink. "Of misschien wel een Mariabeeld."Om erachter te komen of dat klopt, moeten we ons wenden tot de geschreven bronnen. Brink trekt een oud boekje uit het archief. Het boekje van "De Ned. Hervormde Gemeente Zweeloo" gaat over de kerkgeschiedenis van Zweeloo. Daarin staat de volgende passage:De kerk van Zweeloo fungeerde ook als godshuis voor inwoners van omliggende dorpen, zoals Meppen en Aalden.Het kruisbeeld is 'gerepareret' in 1631. Dit is in de periode na de Reformatie. "Het is best bijzonder dat ze in protestantse tijden een katholiek beeld hebben gerenoveerd", zegt Brink. "Blijkbaar was men in Zweeloo niet zo strak in de leer op dat moment."Dat er een kruisbeeld gestaan heeft op de Kruysberg is volgens Brink heel aannemelijk. Kerkgangers die toentertijd dus van Meppen naar Aalden liepen, konden dan aan de linkerkant waarschijnlijk een kruisbeeld op een hoge bult zien staan. Van de berg of het kruis is nu helaas niks meer te zien.De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.