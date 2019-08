Glazen paviljoen bij Drents Museum om af te zijn van 'opgepropt publiek'

Volgens directeur Harry Tupan is het al jaren behelpen met grote groepen publiek over de vloer. Sinds de laatste uitbreiding in 2011 met de grote glazen tentoonstellingsvleugel voor internationale exposities, zijn de bezoekersaantallen verdubbeld. Dat merkt ook het museumcafé.En ook bij de openingen met vaak speciale optredens, puilt het museum uit. Er is wel eens uitgeweken naar de Jozefkerk, zoals met de opening van The American Dream. Of er wordt een grote partytent voor het Museum neergezet, om daar ontvangsten te doen."Het is al tijden proppen geblazen bij speciale gelegenheden. Als we het in eigen huis doen, staan gasten opgepropt op de gang, dat kan zo niet langer", zegt Tupan. "Want echt gastvrij is dat niet." Ook zit op hoogtijdagen het museumcafé vaak vol tijdens de lunch.De oplossing voor meer publieksruimte ligt ingeklemd tussen de historische gebouwen aan de Brink. Daar is nog een open ruimte, waar plek is voor een twee verdiepingen tellend glazen gebouw."Het komt tussen onze historische Abdijkerk en Café Krul in te liggen. De ruimte van ons museumcafé wordt met die uitbouw meer dan vertweevoudigd, en bovenin komt een vide, zodat je daar ook apart nog groepen kwijt kunt." Zo ontstaat er volgens Tupan een mooie ontvangstruimte, die goed is voor zo'n 400 gasten in één keer.Het nieuwe paviljoen is ontworpen door Sax Architecten, dat in Assen en Groningen zit. Het architectenbureau deed al vaker uitbreidingen van historische gebouwen. En het is ook ingeschakeld voor de komende miljoenenuitbreiding van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.Volgens Tupan past de strakke moderne glazen uitbouw prima bij de monumentale gebouwen van het Drents Museum. "De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt kritisch mee, en bovendien is ons museum destijds met de nieuwe tentoonstellingsvleugel ook met glas uitgebouwd. De combinatie oud en modern werkt uitstekend."Het nieuwe paviljoen wordt gebouwd zodra het Drents Museum de herinrichting van de Abdijkerk tot grote tentoonstellingsruimte klaar heeft. "Dat wordt onze tweede grote ruimte voor speciale exposities. En er is inmiddels al het nodige gedaan aan de wanden. Maar er moet nog meer gebeuren", vertelt Tupan. "Het wordt daar in de oude kerk straks helemaal 'state of the art'."Eerst is hier nog tot september de expositie over zijspancoureur Egbert Streuer te zien. Zodra die eruit is, gaat de ruimte een paar maanden dicht, omdat de complete tegelvloer wordt gestript. Daar komt een nieuwe betonvloer voor in de plaats. Na de herinrichting van de Abdijkerk, volgt de glazen uitbouw.Ergens medio volgend jaar moet de verbouw van de Abdijkerk en uitbreiding van het museumcafé met het paviljoen klaar zijn. "In elk geval ruimschoots voor de komst van de grote Frida Kahlo-expositie", zegt Tupan. Deze schilderijententoonstelling van de vermaarde Mexicaanse schilderes is vanaf volgend jaar oktober te zien in Assen en dat is een half jaar eerder dan verwacht.Kosten van de verbouw en uitbreiding van het museum zijn bijna 2 miljoen, wat provincie Drenthe en Drents Museum fifty-fifty bekostigen.