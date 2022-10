Uitslag stelling: meerderheid is voor financiële compensatie dieselrijders

Een dieselauto is duurder in de maand, doordat de wegenbelasting twee keer zo hoog is. Toch was het voor mensen die veel kilometers maken voorheen rendabel om in een dieselauto te rijden, omdat de brandstof zelf goedkoper was dan benzine, en een dieselauto naar verhouding een stuk zuiniger rijdt dan een benzineauto. Het kantelpunt lag ongeveer bij 35.000 kilometer per jaar: als je boven deze grens zat, was een dieselauto altijd goedkoper.