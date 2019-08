Zoek het uit! - Laten buien Dalerpeel links liggen?

Ria Benjamins uit Dalerpeel heeft het idee dat het in Dalerpeel minder regent: "Op buienradar zie je de buien aankomen en op een gegeven moment splitsen ze naar links en rechts. Vaak trekken ze dan over Duitsland en Hoogeveen."Het idee over de uitzonderingspositie van Dalerpeel leeft al langer in het dorp. Benjamins: "Vroeger zeiden mijn vader en opa dat het kwam door de Lemeler- en Holterberg in Overijssel."Dat bepaalde verhogingen in het landschap van invloed kunnen zijn op het weer is al eerder onderzocht. De Hondsrug, die zich grofweg uitstrekt van Emmen tot Groningen, ligt gemiddeld 20 meter hoger dan NAP. "In heel bijzondere weerssituaties kan de Hondsrug een extra stimulans zijn voor buien om op te stijgen. Die vallen dan aan de andere kant van de Hondsrug," zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.Het lijkt er niet op dat de Lemelerberg of Holtingerberg in Overijssel een zelfde effect kunnen hebben. Ze zijn 60 meter hoog. Maar ze zijn niet te vergelijken met de Hondsrug, die als een soort muur in het landschap ligt. Van der Zwaag: "Er zijn geen omgevingsfactoren die verklaren dat het in Dalerpeel minder zou regenen."Hoeveel het regent in Drenthe, wordt onder anderen bijgehouden door Arend Zanting, voorzitter van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. In Drenthe zijn 26 waarnemers, die elke dag de neerslagcijfers aan hem doorgeven.In Dalerpeel is helaas geen waarnemer, maar wel in omliggende dorpen. Op het kaartje is te zien hoeveel neerslag daar in 2018 is gevallen. Het gemiddelde over heel Drenthe in 2018 was 686 millimeter.Zanting: "In Hoogeveen is in 2018 niet significant meer neerslag gevallen dan in andere dorpen. In De Kiel is zelfs wat meer gevallen."Dat buien bepaalde dorpen overslaan is aan de neerslagcijfers niet te zien. "De cijfers wijken nergens opvallend veel af van het gemiddelde in Drenthe", aldus Zanting.Het lijkt er kortom niet op dat buien bepaalde dorpen vaak overslaan. Van der Zwaag: "Dat kan eigenlijk niet. Het gebied is zo klein dat daarbinnen nauwelijks merkbare verschillen zullen zijn."Er zijn volgens Van der Zwaag wel plekken in Nederland waar het meer regent dan op andere plekken. De Veluwe is daar een voorbeeld van. Daar kunnen extra buien zijn.Ook tussen het noordwesten en zuidoosten van Drenthe is een verschil. "Het onweer in Nederland is meestal gevoed door zeewind die in de loop van de middag opsteekt in Frankrijk. Dat kan later zorgen voor buien in Hoogeveen en Emmen. Die bereiken het noordwesten niet", aldus Van der Zwaag.In Dalerpeel heb je waarschijnlijk dus net zo vaak een paraplu nodig als in de andere dorpen in het zuidoosten van Drenthe. Hoe kan het dan dat dorpsbewoners toch echt een verschil merken?Zanting: "Het zou toeval kunnen zijn. Dat elke keer dat je op buienradar kijkt de buien toevallig passeren. Maar als je het zeker wil weten, moet je in Dalerpeel ook een waarnemer hebben." Wie waarnemer wil worden, kan Arend Zanting mailen op info@meteohavelte.nl.Heb jij ook een vraag? Stuur hem in, en wij gaan op zoek naar het antwoord!