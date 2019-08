Bedreigt een schimmel de Drentse slangen?

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!

De infectieziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en zorgt in Noord-Amerika voor een sterke achteruitgang van verschillende slangenpopulaties. De ziekte veroorzaakt afwijkingen in de huid, korsten en zweren. Ook het gedrag kan veranderen: ze gaan lang zonnen en vluchten minder snel. Bij ernstige infecties overleeft de slang het niet.Twee jaar geleden is de schimmel voor het eerst in Europa ontdekt. "Tot nu toe is de schimmel niet aangetroffen in Nederland. Maar het is al wel gevonden in Groot-Brittannië, Zwitserland en Tsjechië", zegt Tariq Stark van RAVON. "De kans is redelijk aanwezig dat de schimmel ook in Nederland voorkomt. En Drenthe is een van de provincies die nog aanzienlijke slangenpopulaties herbergt."Stark geeft aan dat de schimmel ongevaarlijk is voor zoogdieren, inclusief de mens. Voor zo ver bekend besmet de schimmel alleen slangen.De onderzoekers vragen iedereen die een vervelling van een slang vindt, deze op te sturen. De vervelling hoeft niet compleet te zijn, het mag ook om een stukje van de huid gaan. DNA-onderzoek toont vervolgens aan of er wel of geen schimmel aanwezig is. Bewaar een huidje bij kamertemperatuur en verstuur het (elk huidje afzonderlijk) in een papieren envelop, niet in plastic. Vermeld daarbij de soort slang, locatie en de datum van de vondst.Stuur het op naar:Ravon t.a.v. Tariq Stark & Annemarieke SpitzenPostbus 14136501 BK NijmegenBij het zien van een dode slang met verdachte zweren of korsten, of een levende slang met dezelfde symptomen en/of versuft gedrag zijn duidelijke foto's en/of filmpjes gewenst. Neem dan contact op met Tariq Stark (t.stark@ravon.nl) en Annemarieke Spitzen (a.spitzen@ravon.nl).