De Staat van Drenthe: Kan Jan Modaal de eindjes nog aan elkaar knopen?

Sandra Boon is blogger van de website ikbenjanmodaal.nl en geeft tips aan 'Jan Modaal'. Ze begon de blog toen ze best een goed inkomen had, maar nooit wat overhield aan het einde van de maand. "Ik dacht, ik wil meer dan dat. Ik wil een huis kopen en voor mijn pensioen sparen."

Ze ziet in de huidige situatie dat de 'Jan Modaal-groep' niet gelijk in actie komt. "Het is een onbekende situatie voor iedereen. We weten nog niet zo goed hoe we moeten reageren. Maar ik zie wel dat veel mensen er over praten, informatie opzoeken, blogs lezen en tips met elkaar uitwisselen. En dan zie je wel dat mensen langzaamaan actie ondernemen."