Het leven wordt duurder: 'Maar we hebben oogkleppen op en hopen dat het vanzelf goedkomt'

"Ik merk dat er van mijn maandelijkse inkomen steeds minder overblijft." Dat zegt Sandra Boon uit Hoogeveen, die een online blog bijhoudt waarop ze tips deelt hoe je met een modaal inkomen in deze dure tijden kunt besparen én hoe je meer inkomsten kunt genereren.

De aanleiding om ikbenjanmodaal.nl te beginnen komt voort uit de financiële situatie waarin Boon twee jaar geleden zat. "Ik had echt een goed inkomen. Maar ik gaf het ook allemaal uit. Ik kocht een grotere auto en verhuisde van een huis in de sociale huursector naar een groter huis in de particuliere sector. Ondanks het feit dat ik goed verdiende, eindigde ik steevast met een lege bankrekening. Maandelijks spendeerde ik zo'n 2100 euro aan boodschappen, het huis en uitjes."