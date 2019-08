Kartcircuit Pottendijk wisselt (nog) niet van eigenaar: rechter doet uitspraak

"Geen nieuws. Geen veranderingen. Of: Er valt niets te melden", is de afgelopen tijd steevast de reactie, vanuit beide kampen. Inmiddels zijn er zeven weken verstreken en nu blijkt dat er (nog) geen overeenstemming is.Het ene kamp is dus windboer Jeroen Deddens. Hij is initiatiefnemer van het veertien windmolens tellende Energiepark Pottendijk. Tegen dat park liggen nog drie bezwaren bij de rechter. Eén van die bezwaren is van het Kartcircuit Pottendijk, van de familie Rodenburg. Zij vrezen met name voor slagschaduw van windmolens op het circuit, waardoor ze hun licentie kwijt kunnen raken. Beide partijen kwamen eind juni bij de rechter in Groningen tot de conclusie dat ze wel met elkaar in onderhandeling wilden voor overname Deddens en Rodenburg kregen van de rechtbank zes weken de tijd om eruit te komen. Maar in die termijn is het niet gelukt. De Rechtbank Noord-Nederland heeft een brief gekregen, met de mededeling dat de poging mislukt is. Die brief komt van de advocaat van de familie Rodenburg, bevestigt Piet Rodenburg van het kartcircuit, al blijft Rodenburg wat vaag en wil hij niet spreken over een mislukking. "We zijn er op dit moment nog niet uit."De rechtbank neemt nu zes weken de tijd om tot een uitspraak te komen in de zaak. Die uitspraak staat nu gepland in de week van maandag 16 september. Het bezwaar van het kartcircuit over slagschaduw zal dus in behandeling worden genomen.Volgens Wim Stapel, adviseur van Jeroen Deddens, is desondanks 'nog niets definitief'. "Er is geen harde deadline gesteld, er zijn nog steeds mogelijkheden voor onderhandeling."Op de vraag waarom er nog geen overeenstemming is bereikt, kan Stapel kort zijn. "Het gaat puur over geld." Volgens Stapel hangt de familie Rodenburg een ander prijskaartje aan het circuit dan Deddens in gedachten heeft. "En dan gaat het niet om een verschil van 10.000, 20.000 of 30.000 euro." Om wat voor bedragen het dan wel gaat, wil de adviseur van Deddens niet kwijt.De twee andere bezwaarmakers tegen het park zijn EOP De Monden en omwonende Wim Feldhaus. EOP De Monden heeft vooral moeite met het aantal windmolens en de manier waarop ze worden geplaatst. Feldhaus maakt zich zorgen om zijn gezondheid.Ook deze twee bezwaarmakers horen over zes weken de uitspraak van de rechter.