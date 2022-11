Djammen: Mary Jay, van postbezorger naar beroepsmuzikant

Bandje

Om in de toekomst samen muziek te maken, is Merlijn op zoek naar bandleden. Hij zat eerder wel een in band, maar de interesses van zijn collega-muzikanten lagen elders. Ook is Merlijn nogal perfectionistisch, zo geeft hij toe. Dat speelde mee in het uit elkaar vallen van de band.

De strubbelingen kwamen naar voren tijdens de opnames van een nieuw lied. "De plaat was in mijn ogen gewoon niet goed genoeg. Niet strak genoeg. Nou ja kijk, het is heel lullig als je dat persoonlijk neemt. Maar ik ben wel iemand die kijkt: hoe kan ik het muzikaal het beste maken?" Merlijn besloot zelf in te spelen. "Nu wil ik ook niet zeggen dat dat perfect is. Het is voor mij ook een zoektocht", legt hij druk pratend uit. "Maar ik denk dat ik op de goede weg ben."

Friday Night Clown

Het nummer dat de band en Merlijn maakten heet Friday Night Clown. "Het is een heel raar nummer", vertelt de singer-songwriter. "Dan ga ik ook gelijk open kaart spelen: ik was 'kneiterstoned' toen ik dat nummer schreef."

De dag na het schrijven begon hij het te spelen. "Mijn moeder kwam en zei: 'Oh, lekker nummer'." Op zijn kamer probeerde hij het nummer zelf in te spelen op meerdere instrumenten, maar dat bleek toch lastig. "Nu ben ik bij Pepijn Reinink in de studio en we gaan proberen om er echt een liedje van te maken."

Medio deze maand komt het nummer online.