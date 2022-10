'Buitenruimte Zuidlaren aangepakt, maar gemeente pakt nog niet door'

Lantaarnpalen zijn rechtgezet en verkeersborden schoongemaakt. Het centrum van Zuidlaren is daarmee een stukje verfraaid, naar aanleiding van een 'witboek' van Zuidlaarders Kees de Graaf en Eric Mol. Hun conclusies in dit bescheiden rapport, zijn grotendeels door de gemeente Tynaarlo overgenomen.

Begin september stuurden De Graaf en Mol hun bevindingen naar de gemeente, met als doel om nog voor de Zuidlaardermarkt een zichtbaar fraaier centrum te hebben. "We hebben nu reactie dat ze het oppakken", zegt Kees de Graaf. "We zijn blij met die reactie."

In een reactie van de gemeente Tynaarlo valt te lezen dat zij de aanbevelingen van De Graaf en Mol delen. "Daarbij gaat het vooral om het aanpakken van achterstallig onderhoud in het centrum van Zuidlaren. Maar het liefst zouden we zien dat de gemeente nu doorpakt."