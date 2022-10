Voormalig raadslid Ton Schoo (50PLUS Emmen) plotseling overleden

Ton Schoo, een bekend raadslid in de gemeente Emmen, is plotseling overleden.

Schoo was jarenlang het boegbeeld en de fractievoorzitter van de Drentse Ouderen Partij (DOP) en was de laatste jaren actief voor de gemeentelijke 50PLUS-fractie. In totaal zat hij meer dan twintig jaar op het pluche in de Emmer raadszaal en was hij zestien jaar algemeen bestuurslid bij het waterschap Vechtstromen Almelo.

50PLUS Emmen laat weten een markante persoonlijkheid en bevlogen politicus te zijn verloren. "Wij wensen zijn vrouw en dochter veel sterkte in deze moeilijke periode", is te lezen op de website van de partij.

Als fractievoorzitter van DOP zette de inwoner van Nieuw-Dordrecht zich altijd in voor de oudere en mindervalide medemens. DOP kwam onder leiding van Schoo in 2014 met drie zetels in de Emmer gemeenteraad. Na jaren met een of twee zetels in de gemeenteraad van Emmen te hebben gezeten, behaalde DOP in 2018 geen raadszetel meer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.