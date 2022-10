Eis: anderhalf jaar cel voor 'aannemer' die slachtoffers maakte in Noord-Nederland

Het Openbaar Ministerie heeft anderhalf jaar cel tegen een nep-aannemer uit Winschoten geëist. De man (35) wordt verdacht van het oplichten van twaalf mensen in Noord-Nederland. Hij nam aanbetalingen aan en voerde nauwelijks werkzaamheden uit.

De Winschoter maakte volgens het OM op deze manier bijna 280.000 euro buit. Hij liet zich vanaf februari 2021 benaderen via de website werkspot.nl, waar aannemers zichzelf aanbieden. Hij bezocht de gegadigden en bracht een offerte uit. Na het akkoord moest de klant binnen zeven dagen een aanbetaling doen.

Daarna volgde een reeks smoesjes en was de 'aannemer' uiteindelijk onbereikbaar.

Broddelwerk

Het geld ging met name op aan hotels, merkkleding, een dure auto, sierraden, pretparken en fastfood. Een bedrag van slechts 3000 euro is daadwerkelijk besteed aan bouwmaterialen. Enkele klussen voerde hij daadwerkelijk uit, maar de uitvoering was zo slecht dat het later weer moest worden afgebroken.

Bij zes van de gedupeerden gebruikte de man zijn eigen naam. De zes anderen dachten te maken te hebben met een bekende en gerenommeerd bouwbedrijf, waarvan de man de naam misbruikte. Er kwamen onder meer aangiftes binnen uit Tynaarlo, Westdorp, Hoogezand, Midwolda en Tytsjerk.

Het spoor leidde steevast naar de verdachte.

Naar Belgie

Toen het de man te heet onder de voeten werd, verdween een tijdje in België. Hij werd in januari aangehouden en sindsdien zit hij in voorarrest. De Winschoter wordt ook valsheid in geschrifte verweten. Hij diende voor zijn huurwoning in Winschoten een vergoeding van aardbevingsschade in. Hij vervalste de handtekening van de woningeigenaar.

Ook ziet het OM voldoende bewijs om de man te kunnen veroordelen voor belastingfraude. Hij zou in 2021 hebben gerommeld met de omzetbelasting. De Winschoter was het met deze beschuldigingen niet eens. Hij had geen kans gezien om zijn onschuld te bewijzen, zei hij tegen de rechter. Hij kon alles weerleggen, zei de man, maar helaas was alles zoekgeraakt. "Ik krijg het gevoel dat u zit te kletsen", viel één van de rechters tegen de man uit.

Publicatie

Volgens het OM maakte de Winschoter op schandalige wijze misbruik van het vertrouwen die opdrachtgever in hem hadden. "Schaamteloos leidde hij een luxeleven met andermans spaargeld", zei de officier van justitie.

Ze eiste geen beroepsverbod, omdat de Winschoter geen beroep heeft. Om de maatschappij in de toekomst voor de man te behoeden eiste de aanklager een publicatie van het vonnis, zodra dat definitief is.

Een deel ging goed

De Winschoter liep nog in de proeftijd van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van één maand vanwege ID-fraude. Die zou hij ook moeten uitzitten. Het geld dat hij als 'aannemer' illegaal verdiende, moet hij terugbetalen vindt het OM.