Gouverneurstuin Assen opnieuw dicht in wintermaanden

De Gouverneurstuin in Assen gaat opnieuw eerder dicht in de wintermaanden. Vanaf komende dinsdag sluiten de hekken van het park in de avonduren. De gemeente Assen heeft dit besloten om overlast tegen te gaan.

Bezoekers kunnen in de winterperiode tot 17:00 uur terecht in de tuin. Vorig jaar werd de tuin in de avonduren ook eerder gesloten. "Dit om te testen of hiermee overlast beperkt zou worden. We kregen hier veel positieve reacties op", schrijft de gemeente. De sluiting duurt tot 1 april, wanneer de zomertijd weer ingaat. Daarna is de tuin weer geopend tot 20:00 uur.

Probleem verplaatste zich

Eerder dit jaar evalueerde de gemeente de vervroegde sluiting aan de hand van ervaringen van omwonenden, politiecijfers en cijfers van het handhavingsteam in Assen. Hieruit bleek dat het probleem in de tuin weliswaar was opgelost, maar de overlast zich verplaatste naar de naastgelegen Drostenlaan. Dit is een laantje van het Drents Museum richting de Zuidersingel.

Hierop besloot de gemeente om de aanwezigheid van politie en handhaving te verhogen en verlichting in de Drostenlaan aan te passen. Dit werd positief ervaren door omwonenden, aldus de gemeente. "We houden ons vizier op het gehele gebied, in en rondom de tuin", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Probleemtuin

Al jaren worstelt de gemeente met de overlast in de Gouverneurstuin. Omwonenden en bezoekers klagen over drugsgebruik, drugsdealers, alcoholgebruik, prostitutie, geluidsoverlast, vechtpartijen, wildplassen- en poepen, afval en vernielingen. Ook worden bezoekers van de Gouverneurstuin lastiggevallen en worden evenementen verstoord.