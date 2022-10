Jarig molenaarsgilde: ‘We hebben meer molenaars nodig’

Om de toekomst van de Drentse molens veilig te stellen, is het gilde daarom druk op zoek naar meer jonge molenaars. Van Eijk: "We kijken hoe we jonge mensen kunnen enthousiasmeren, maar dat is een uitdaging. Het zijn van molenaar is echt een leuke hobby en iedereen kan het. We hebben hier in Drenthe notarissen, boekhouders en techneuten. Eigenlijk tref je hier molenaars uit alle beroepsgroepen."