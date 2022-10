Gemeente Westerveld pleit voor extra wolfwerende maatregelen

De gemeente Westerveld wil dat er snel maatregelen worden getroffen zodat de onrust over de wolf in het gebied afneemt. Het college stuurt daarom een brief naar minister Piet Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met de oproep om in actie te komen.

In de brief pleit het college dat er naast de regeling voor schapen ook een vergoeding moet komen voor de bescherming van andere wolf-gevoelige dieren, zoals runderen, paarden en pony's. "Voor deze dieren moeten er gelden beschikbaar worden gesteld om wolfwerende hekken te plaatsen."

Bevoegdheden

Ook is te lezen dat de wolf een slechte impact zou hebben op de leefbaarheid in de gemeente. "Onze inwoners en bezoekers zijn erg bezorgd en voelen zich niet langer veilig in Westerveld. Dit leidt tot vergaande onrust. Daarnaast verzoeken wij u met klem de angst, zorgen en het verdriet van onze inwoners kenbaar te maken bij de Europese Commissie."

De gemeente heeft zelf geen bevoegdheden om in te grijpen. Die liggen onder meer bij de provincie, het ministerie van LNV en de Europese Commissie. "Wij hebben goed en regelmatig overleg met de provincie om de zorgen die er in de samenleving zijn en de vele wolvenaanvallen kenbaar te maken."

