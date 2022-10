Emmenaar (92) tovert met hout: 'Is uit de hand gelopen hobby'

Zagen, lijmen en verven. De 92-jarige Albert Jan Haak uit Emmen doet het allemaal. Al jaren maakt hij houten miniaturen van bekende gebouwen in de omgeving. Vandaag is een speciale dag, want de tovenaar met triplex liet zijn werk zien in het atrium van zijn appartementencomplex.

"Het is een uit de hand gelopen hobby", lacht Haak. Door de coronapandemie had de bouwer veel tijd over, sindsdien werkt hij bijna dag en nacht aan de miniaturen. "Vroeger liep ik altijd naar school in Valthermond. Langs die route stond mijn ouderlijk huis, een kerk en natuurlijk het schoolgebouw. Tijdens de lockdown kwam ik op het idee om ze in het klein na te maken."