Drenthe geniet van het warme weer: 'Goed voor de gasrekening'

Waar je vandaag in het land ook op de thermometer keek, overal kon een temperatuur van boven de 20 graden aflezen worden, de Waddeneilanden daargelaten. En dat is best bijzonder voor een dag in eind oktober.

Morgen is het eveneens warm, op sommige plekken in het land kan de temperatuur oplopen tot wel 25 graden.

Warme wandelingen

In 't Nije Hemelriek werd er volop genoten van de warmte. "Heerlijk", vond een wandelaar in het gebied. "Laat het de hele winter maar zo doorgaan. Goed voor de gasrekening."

Hoewel de meeste bezoekers aan de recreatieplas zeker genoten van het weer, zagen sommige mensen ook nadelen. "Het is op zich fijn, maar het is natuurlijk ook wel zorgwekkend", aldus een dame die een wandeling maakte. "Het milieu is toch aan het veranderen, en dat is natuurlijk niet goed."

Andere winters

Maar of de connectie tussen deze warme dagen en de opwarming van het klimaat gemaakt kan worden, weet weerman Ronald van der Zwaag nog zo net niet. "Dat vind ik voor deze periode vrij moeilijk te zeggen. Wat we wel zien, en dat bevestigen wetenschappers, dat de winters echt anders zijn geworden."

"Heel vaak hebben we westelijke winden, met wind vanaf de oceaan, en dat maakt dat we vrijwel geen koude winters meer hebben." Toch sluit Van der Zwaag niet uit dat er nog wel eens een strenge winter kan komen.

'IJsjesweer'

Ook Drentse ondernemers klagen niet over de uitzonderlijke warmte. IJssalon Toscana in Assen greep de kans om nog net iets langer open te blijven: "We zouden eerst het weekend dicht gaan, maar omdat het zulk mooi weer zou worden deze week, dachten we: Waarom niet? Het is prachtig weer", zegt werknemer Blenda Ferati. "IJsjesweer", voegt ze nog lachend toe.