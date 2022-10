Markesteen tussen Gees en Zwinderen terug op z'n plek: 'Belangrijk voor cultuurgeschiedenis'

Veel van de stenen verdwenen tijdens de ontginning van heide, ruilverkaveling en de aanleg van bossen. Of omdat ze gewoon in de weg lagen. Er zijn nu nog 88 actieve boermarken in Drenthe, die ook grotendeels aanwezig waren bij het symposium over de terugkeer van de markestenen. "We hebben vanochtend ook gehoord van boermarken dat ze ermee aan de slag willen", zegt Van der Struik. "We zijn blij dat er zoveel belangstelling voor is, ook vanuit de historische verenigingen."