Advocaat sluit straf van 20 jaar niet uit voor tweetal uit Stadskanaal

Klopstra verdedigde 25 jaar geleden Petra en Anoesjka, destijds allebei 19 jaar, die wegens de smokkel van heroïne eveneens werden gearresteerd in Hongarije. "Ze hadden zich in hun naïviteit laten gebruiken. Dat had de rechter daar op een gegeven moment ook wel door", blikt Klopstra terug tegen RTV Noord . "Aan de andere kant hebben ze bijna een jaar in voorarrest gezeten. En dat op een cel met vijf à zes andere dames. Ze hadden daar heel veel last van, ze stonden op instorten.""We hadden tijdens de zitting het geluk dat ik het woord mocht voeren, want in de stukken die de rechter had stond een vertaalfout. Daardoor leek het alsof die meiden dit vaker hadden gedaan en dat was dus niet zo. Het effect was dat ze meteen voorwaardelijk werden vrijgelaten", vertelt Kloptra. De twee jonge vrouwen werden uiteindelijk nog wel veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, maar die hoefden ze niet uit te zitten. "Het was een flinke straf. In Hongarije zijn ze niet meer welkom."Volgens Klopstra lijkt er bij topsprinter B. en plaatsgenoot N. geen sprake van naïviteit. "Het essentiële verschil met deze zaak is dat deze mannen beroepsmatig drugs leken te willen verkopen. Hoe voelt een beetje alsof ze het idee hadden dat ze op dat festival een hamburgertentje konden beginnen. Dat kan niet in Nederland en ook niet in Hongarije. Als je dat op Lowlands wil doen, heb je óók een probleem.""In Nederland krijg je, als er daadwerkelijk sprake is van een professionele opzet, al gauw een eis van anderhalf tot drie jaar. Reëel denk ik dat in Hongarije een celstraf van 8 jaar mogelijk is. Maar als het écht zo professioneel is gegaan zoals het lijkt, dan sluit ik ook een straf van 20 jaar niet uit", verwacht Klopstra.De advocaat weet in ieder geval dat het voor het duo geen pretje zal zijn in een Hongaarse gevangenis. "Normaal is het zo dat gevangenen tussen EU-landen onderling worden uitgeleverd, maar omdat de situatie in Hongaarse gevangenissen zo slecht is, doet Nederland dat niet. Dat zegt toch wel iets."B. en N. hebben wel een kans dat ze hun eventuele straf in Nederland mogen uitzitten. Klopstra: "Maar dan moet Hongarije het initiatief nemen. Dan krijg je overigens wel de netto straf mee, er gaat niets af."