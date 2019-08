'Als ik de fakkel en schoorsteen zie, weet ik dat ik bijna thuis ben'

Dat is even slikken voor Alex Moes uit Klazienaveen, sinds het begin van het bestaan van de gaslocatie werkt hij er. "In 1985 zat in in mavo 4 en had ik examen gedaan. De NAM vroeg toen operators voor de nieuwe gasontzwavelingsfabriek in Emmen", vertelt hij. "Ik heb toen gesolliciteerd en was één van de gelukkigen. Ik ben aangenomen.""Vanaf 1987 waren we hier op de locatie aan het werk terwijl het in aanbouw was", vertelt Moes, in zijn oranje NAM-overall, met veiligheidsbril en -helm op. "We hebben veel testen gedaan en vanaf 1988 is hier zuur gas ontzwaveld."Ruim dertig jaar lang is hier zwavel uit zuur aardgas gehaald, zodat we er op konden koken en verwarmen. Op hoogtijdagen ging er acht miljoen kuub aardgas per dag door de fabriek en werkten er 150 mensen. Het zure gas uit de kleine velden in Drenthe en Overijssel is bijna op. Dus is de fabriek niet meer nodig en wordt 'ie gesloopt."Het is niet mooi dat de locatie vertrekt, maar ja, het is beter dat het nu pas gebeurt, dan dat het na 15 jaar al moest. En er is een mooie herbestemming, er komt een goede toekomst."Terwijl de sloop van de gaszuiveringsfabriek de afgelopen maanden druk gaande was, wordt op een ander deel van het 38 hectare grote terrein al gewerkt aan de komst van de eerste nieuwe schone energiebron: een park met zonnepanelen. Naast zonne-energie moet op het terrein straks ook bio-gas en waterstof geproduceerd worden.De kenmerkende torens van de locatie, van 75 en 100 meter, die gaan morgenochtend rond elf uur tegen de vlakte. Met explosieven worden deze neergehaald."Altijd als ik over de A37 naar huis rijd en de fakkel en de schoorsteen komen weer in beeld, dan ben ik bijna thuis", vertelt de NAM-operator. "Dat wordt wennen straks. Ik krijg ook vaak vragen vanuit mijn kennissenkring, die zeggen dan: De fakkel en schoorsteen blijven toch wel staan? Dat geeft wel aan dat mensen het jammer vinden, dat ze plat gaan. Het is een geaccepteerd beeld in Emmen", besluit Moes.Wie morgen naar de ontploffing wil kijken, kan het beste een plek in de Emmer wijk Zuidbarge opzoeken of'naar het leegstaande deel van het bedrijventerrein langs de A37 komen.Bekijk hieronder meer foto's van het terrein zoals het er nu bij ligt. Met onze app kun je de foto's bekijken via deze link