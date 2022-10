Veel smaken en weinig samenhang: aanpak Oosterduinen in Norg is een monsterklus

Lange adem

Wat opvalt aan het proces is de stroperigheid ervan. Decennia wordt er gesproken over het omzetten van woonbestemming van recreatief naar permanent, maar het einde laat nog op zich wachten. Wethouder Meijer hoopt in zijn bestuursperiode, die afloopt in het voorjaar van 2026, de transformatie klaar te hebben. Maar hij houdt een slag om de arm. "Gemeentelijke processen kosten tijd."

Voor bewoners is het een zaak van lange adem. Neem nou de verbetering van de brandveiligheid. "Daar zijn we al sinds 2015 mee bezig, maar de brandweer kan nog steeds niet bij mijn huis komen. Moet ik daar op wachten tot 2026?" Mosterman zegt dat 'als de brandweer wil, ze bij ieder huis kunnen komen'. "Maar dat zal dan niet op een chique manier gaan."

De vindbaarheid van de woningen in het bos, bevestigt Mosterman, moet sowieso omhoog. "We willen af van die gekke nummering. Z38 en zo, daar willen we van af. Daarom zijn we begonnen met nieuwe straatnamen en komen er duidelijke bordjes. Volgend jaar moet alles omgenummerd zijn."

Abstract

Hoewel de gemeente haar best doet zo veel mogelijk zaken concreet te maken, lukt het niet alle vragen weg te nemen. Want wat gaat transformatie van recreatiewoning naar permanent een huiseigenaar nu precies kosten? En wat kost kwaliteitsverbetering, natuurcompensatie en de verbetering van de wegen nou precies? Mosterman kon geen indicatie geven en wethouder Meijer zegt dat dat iets is wat pas later duidelijk zal worden.

De wethouder benadrukt dat de plannen van de gemeente niet 'radicaal op permanente bewoning' zijn gericht. "Maar dat is wel de insteek. Iedereen moet daarin een bijdrage leveren."

En voor hen die recreatief willen blijven wonen? "Dat kan, maar de gemeente zal dat dan ook handhaven. Beter dan we de afgelopen jaren hebben gedaan."

Veel smaken

De uiteenlopende belangen en het bijzondere gebied maken dat de Oosterduinen 'altijd een speciale woonwijk' zal blijven, zegt Meijer na afloop. "Het is nu zaak een vertegenwoordiging van de bewoners te vormen, waarmee we in gesprek kunnen. Nog dit jaar willen we een concept streefbeeld van het gebied hebben, zodat daar volgend jaar verder aan gesleuteld kan worden."