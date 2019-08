BBC One voor holocaustserie naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork

“We hebben vaker contact gehad met de BBC over beeldmateriaal of ter informatie, maar dat ze ook echt langskomen gebeurt niet zo vaak,” vertelt Jolien Dijkstra van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. “Het is natuurlijk super, het is toch wel de BBC!”Het verhaal in de serie waarvoor opnames in Westerbork gemaakt zijn, gaat over de Amsterdamse Elsa Keezer, oudtante van de beroemde celliste en de beroemde actrice uit Engeland. Conservator Guido Abuys van Herinneringscentrum Kamp Westerbork onderzoekt samen met de dames de laatste dagen van het leven van Keezer, die uiteindelijk de oorlog niet overleefd.“Elsa werd thuis, in Amsterdam, zonder ster opgepakt. Ze was te trots om met dit gele merkteken rond te lopen. Ze ging daarom als een strafgeval naar kamp Westerbork” vertelt Abuys. “Barak 66 werd haar voorlopige verblijfplaats. Tijdens de registratie werd Elsa duidelijk gemaakt dat er mogelijkheden waren om van die ‘S’ af te komen, want als S-geval had ze die ochtend of anders de week erop op transport moeten gaan.”Keezer had volgens Abuys een grote som geld of of juwelen kunnen betalen om vrijstelling voor deportatie te bemachtigen, maar hoopte op de andere optie: een plek op de Barneveld-lijst. “Joodse personen, die voor de oorlog van maatschappelijke betekenis waren geweest, kwamen hiervoor in aanmerking. Zo ook Elsa. Zij was van 1934 tot 1940 docent geweest op de Academie voor Lichamelijke opvoeding in Amsterdam, maar daarvoor waren wel schriftelijk gedrukt bewijs voor nodig in de vorm van Diploma’s en certificaten en die kwamen één dag te laat.” Keezer was al per trein naar het vernietigingskamp in Sobibor gebracht.Volgens Abuys en de BBC wordt het een aangrijpende serie. “Als ik vertel dat het grootste deel van deze groep de oorlog heeft overleefd, wordt het de twee vrouwen echt te veel. Terug in het Herinneringscentrum overhandigde de actrice mij een foto van hun oudtante. Elsa kreeg na 76 jaar haar gezicht terug,” schrijft hij.In januari 2020, rond Holocaust Memorial Day, wordt de serie uitgezonden op BBC One.