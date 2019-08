Emmense studente racet met zonne-auto door Australië: 'Alles eruit halen'

Nicole Sanders uit Emmen is één van de leden van het Top Dutch Solar Racingteam. Volgende week reist ze met haar team af naar Australië om zich op de race voor te bereiden. Sanders kwam via via bij het team terecht. "Ik ken enkele mensen die bij het project zitten en ze zochten nog een grafisch ontwerper. Vanuit mijn opleiding communicatie en multimedia design was ik een goede aanvulling voor het team."Hoewel het Top Dutch Solar Racingteam voor het eerst meedoet in Australië, heeft Sanders hoge verwachtingen van hun zonneauto Green Lightning. "We schatten ons kansen goed in. Ongeveer elf ingenieurs hebben aan de ontwikkeling van de auto gewerkt. Het is een lichtgewicht auto die zo'n 140 kilometer per uur moeten kunnen gaan. Door gebruik te maken van vierwielsturing kunnen we in een bepaalde hoek rijden, waardoor we zo min mogelijk last hebben van de wind."De komende weken gaat Sanders de auto met haar team uitvoerig testen op Australische bodem. "De omstandigheden zijn daar natuurlijk heel anders. We gaan van acht uur 's ochtends tot vijf uur 's middags op pad. De hele reis en het kamperen gaan we ook een paar keer oefenen, zodat we zeker weten dat we alle benodigdheden bij ons hebben."Voor Sanders is meedoen belangrijker dan winnen. "Natuurlijk willen we dat allemaal wel heel graag, maar het gaat niet om een bepaalde plek. Ik denk dat het geslaagd is wanneer we voor ons gevoel alles eruit gehaald hebben."