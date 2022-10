Provincie: wildcijfers kloppen, vooralsnog geen jachtverbod

Er komt vooralsnog geen tijdelijk jachtverbod op hazen, konijnen en eenden in Drenthe. Dat zegt het provinciebestuur op vragen van de fractie van GroenLinks. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een jachtverbod in Friesland.

De partij vroeg zich af of de telgegevens van het wild in Drenthe wel kloppen. Volgens de provincie wordt sinds 2017 bijgehouden hoeveel hoeveel wild en welke soorten zich begeven in Drenthe. Alleen is in het jaar 2020 niet geteld, vanwege de coronamaatregelen in dat jaar. De provincie zegt dus ook dat de telgegevens compleet zijn, omdat 2020 wordt gezien als overmacht.

Konijnen en hazen

In 2023 komt er een nieuw faunabeheerplan voor de provincie. Daarin worden alle tellingen vanaf 2017 meegenomen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er alsnog een jachtverbod moet komen.

Ook vroeg GroenLinks zich af of konijnen en hazen ook van de 'vrijstellingslijst ruimtelijke ingrepen' gehaald kunnen worden. Dat houdt in dat ze niet verontrust, gestoord of gedood mogen worden. GroenLinks wil dat graag omdat beide diersoorten op de rode lijst met zoogdieren staat. Dat is een lijst met dieren waar de Zoogdiervereniging zich zorgen over maakt.

Ontheffing

Volgens de provincie is de hazen- en konijnenstand niet in het geding in Drenthe en ze ziet geen noodzaak om de diersoorten van de lijst gehaald moeten worden. Ook omdat het verwijderen van de diersoorten van de lijst voor problemen kan zorgen bij onderhoud in buitengebieden. Als de dieren niet meer op de lijst staan moeten telkens bij onderhoud een ecologisch onderzoek gehouden worden.