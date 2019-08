Zaak drugslab Odoornerveen toch in Assen

In juni besloot de rechtbank de zaak over te hevelen naar de rechtbank Oost-Nederland om die samen te voegen met de behandeling van een zaak over een drugslab in Zuidwolde.Twee verdachten uit Wageningen (42) en Arnhem (30) worden verdacht van het opzetten van een drugslab in Zuidwolde en Odoornerveen. Via een drugsonderzoek in Duitsland kwam het rechercheteam Gelderland-Midden eind 2017 in een boerderij in Zuidwolde uit. Beide verdachten werden opgepakt en begin 2018 weer vrijgelaten. In april liepen ze samen met de 57-jarige man uit Renkum in Odoornerveen tegen de lamp.Alleen de zaak van Zuidwolde wordt door de rechtbank Oost-Nederland afgehandeld, omdat het volledige onderzoek door het onderzoeksteam in Gelderland is verricht. Het Openbaar Ministerie vroeg in juni aan de rechtbank Assen de zaak Odoornerveen over te hevelen naar de rechtbank Oost-Nederland. De rechtbank stemde in beide zaken samen te voegen.De rechtbank Oost-Nederland kon zich daar niet in vinden en vond dat de zaak met betrekking tot de drugslab in Odoornerveen toch door de rechtbank in Noord-Nederland moest worden afgewikkeld. De zaak ligt inmiddels weer op de burelen in het Noorden.De man uit Renkum is inmiddels weer op vrije voeten. Zijn ‘collega’s’ uit Wageningen en Arnhem zitten nog vast. De man uit Renkum zou alleen betrokken zijn geweest bij de drugslab in Odoornerveen. Hij viel niet in herhaling zoals de twee jongere medeverdachten.Op 12 september is de tweede pro forma-zitting in Assen. Dit is een niet inhoudelijke zitting waarin alleen wordt gekeken naar de stand van het onderzoek. De advocaten van de verdachten die nog vastzitten kunnen de rechtbank opnieuw vragen om een voorlopige vrijlating.