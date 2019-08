Je kunt nu ook met de sleurhut op fietsvakantie

Achter de fiets van Rudi Zwier hangt een houten constructie van ruim twee meter lang en tachtig centimeter breed. Het gevaarte weegt 38 kilo en biedt onderdak voor één persoon. Zwier verhuurt de caravan aan reizigers die er mee willen rondtrekken.Zwier bouwde zijn eerste caravan om te kijken of er überhaupt een markt was voor dit soort voertuigen, want hij zag zelf de voordelen er wel van."Het helpt tegen de CO2-uitstoot, maar het is ook een gezond alternatief. Mensen zijn gewend per jaar tweehonderd dagen achter een bureau te zitten en dan gaan ze ook nog eens twee dagen in de file naar Zuid-Frankrijk."De huurders zijn meteen ook de proefkonijnen voor de caravan. "Ik probeer 'm verder te ontwikkelen. Hem zo te maken dat een breder publiek ermee op vakantie wil gaan." Een vorige versie had bijvoorbeeld grotere wielen, maar kreeg kritiek dat het zwaartepunt te ver naar achteren zat. De wielen zitten nu meer onder de caravan.Volgens de uitvinder valt het fietsen met de caravan wel mee. "In Nederland zijn steeds meer mensen met een e-bike, dan verneem je het eigenlijk helemaal niet."Tijdens de opnames voor het radio- en tv-nieuws wordt de uitvinder zo nu en dan onderbroken door nieuwsgierige passanten. "Af en toe heb je wel wat aanspraak ja. Ze zijn eigenlijk gewoon nieuwsgierig wat het is. En wat je ermee kan doen." Ook het eerste half uur op de camping staat garant voor vragen.Zwier ziet nog een vierde prototype aan de horizon. Geen baanbrekende veranderingen, meer "een paar centimeter erbij hier en daar". Een echte productielijn zal er niet van komen; "Voor eenpersoonscaravans is het een te kleine markt." Wel hoopt hij dat de caravan ooit in heel kleine oplage gebouwd gaat worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."