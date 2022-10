Siena Voppen uit Nieuw-Schoonebeek viert 100ste verjaardag in woonzorgcentrum van eigen dochters

Groot feest in woonzorgcentrum De Zwarte Racker in Nieuw-Schoonebeek. Bewoonster Siena Voppen is vandaag honderd jaar oud geworden en dat vierde ze met al haar familieleden. Extra bijzonder: het zorgcentrum is opgericht door haar eigen dochters.

De verjaardag van mevrouw Voppen gaat allesbehalve geruisloos voorbij. Haar portret hangt aan de bomen langs de hoofdweg door het dorp. Voor de deur van De Zwarte Racker ligt een rode loper en bezoekers moeten door een ballonnenboog om binnen te komen. En als je het dan nog niet door had, dan zie je het wel aan het manshoge witte bord met rode sierletters dat pontificaal voor het woonzorgcentrum staat.

Omringd door familie

Zelf is mevrouw Voppen in opperbeste stemming. Vooral omdat ze op haar verjaardag wordt omringd door haar familieleden. "Dat is echt het mooiste wat er is. We hebben nooit ruzie in de familie, niets van dat alles. Het is geweldig", vertelt de kersverse eeuwling.

Voppen werd op 29 oktober 1922 geboren op het Schoonebeekerveld, het gebied dat nu Weiteveen heet. Een eeuw later is de wereld enorm veranderd, maar volgens mevrouw Voppen is er ook nog veel hetzelfde gebleven.

"Het was vroeger net zo goed als nu, maar het gaat anders. Mijn moeder moest ieder dubbeltje omdraaien en ikzelf later ook, ik had namelijk acht kinderen. Nu is er veel meer geld in omloop", vertelt ze.

Herinneringscarrousel

Om hun moeder te herinneren aan de jaren die voorbij gingen, maakten haar kinderen een carrousel met belangrijke jaartallen uit de wereldhistorie en uit het leven van hun moeder. Met haar rolstoel kan ze zo een rondje rijden door de geschiedenis.

Foto's van Voppen als kwieke tachtiger op vakantie in Italië en als jonge vrouw twee van haar kinderen in de armen houdt, hangen naast afbeeldingen van de opkomst van Adolf Hitler, de uitreiking van voedselbonnen in Drenthe, de start van de oliewinning in Schoonebeek en de moord op politicus Pim Fortuyn. Alles maakte Voppen mee. "Ik kan er wel een boek over volschrijven", lacht ze.