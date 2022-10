Kloek kunstboek van Klaas Koops als Lof der Talenten

Met Nederlandse voetballegende Johan Cruijff stond Koops weleens bij de benzinepomp in Vinkeveen, waar de Drent z'n ouders bezocht. De twee maakten tijdens de tankbeurt geregeld een praatje. 'Met een in deze context toepasselijke uitspraak van hem ben ik het geheel eens: 'Je hebt goede kunst en je hebt slechte kunst, maar meestal is het geen kunst'', noteert Koops op uit een van de conversaties met Cruijff.

Koops leukte de 183 verhaaltjes op met een portretje van de persoon in kwestie. Werk dat hem als kunstschilder gegoten moet liggen, maar hierin bescheiden bleef. "Als ik een goed portret wil afwerken, dan ben ik een week in de weer. Dan had dit hele project wel twee jaar geduurd." Op het boek moet volgens hem de nadruk liggen. "Dat is het kunstwerk", benadrukt Koops.

In zijn tijd in Groningen - Kroes was daar actief in het onderwijs en voor de gemeente - maakte hij Henk Vonhoff mee, toentertijd commissaris van de Koning. "Dat is mijn favoriet", weet Kroes als hij de 183 namen bij langsgaat. Voor oud-schaatser en -Elfstedenvoorzitter Henk Kroes was de eer weggelegd om het eerste exemplaar van Lof der talenten in ontvangst te nemen. Dat gebeurde in Museum Belvedère in Heerenveen.