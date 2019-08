Provincie wil meer veiligheid op de VAM-berg

"We krijgen er vragen over. We hebben de aannemer gevraagd hier toch nog eens naar te kijken", zegt Petra Gelderloos van de provincie Drenthe. Concrete ideeën wat betreft de keien zijn er nog niet. Het veiliger maken van de berg is wel een aandachtspunt in het provinciehuis. "Zo zijn we bezig met wandelpaden aanleggen om wandelaars en fietsers beter te scheiden", zegt Gelderloos.De keien langs de weg liggen er voor de afwatering. "Er ligt een laag folie op het afval, het water kan daardoor niet goed wegzakken. Er liggen grote keien omdat daar ruimtes tussen zitten waar het water wel weg kan zakken", legt provinciewoordvoerder Petra Gelderloos uit. “En de grootte zorgt ervoor dat ze niet de weg opwaaien."De VAM-berg is eigendom van Attero. Het beheer van de fiets- en wandelpaden is de verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe. Twee weken geleden kwam een fietser hard ten val in de afdalingsbocht van de Col du Vam. Hij overleefde de val niet. Volgens omstanders werd die val veroorzaakt door de keien naast de weg.Voorzitter Femmy van Issum van de Ronde van Drenthe betreurt de dood van de man, evenals zijn wielervrienden. “We hebben jarenlang met hem gewerkt. Hij was een van onze verkeersregelaars.”“Er moet iets aan gedaan worden”, zegt Van Issum over de veiligheid op de berg. Ze juicht de mogelijke extra maatregelen toe. In maart, met de Ronde van Drenthe, viel wielrenster Jolien d'Hoore op de Col in diezelfde afdalingsbocht. Ze hield er een gebroken sleutelbeen aan over. Daarnaast hoort ze regelmatig van fietsers dat ze zich zorgen maken over de veiligheid.“De jury van de wereldwielerbond heeft aan ons aangegeven dat het gevaarlijk was”, zegt Van Issum. Ze zegt dat ze na de val van de wielrenster bij de provincie aan de bel heeft getrokken. Mogelijk moet er volgende week over de veiligheid worden overlegd.Rudi Nagengast van KNWU Noord vindt ook dat er wat moet gebeuren aan de route. "In een districtkampioenschap van KNWU Noord op de VAM-berg was ook een valpartij in de afdaling, maar dat was op een plek zonder keien. Dat is het mooiste, dat als je naast de baan komt, je rustig kan uitrollen en daarna de weg weer op kan."Was het dan wel verantwoord dat de baan al werd gebruikt? "Het was wel verantwoord, anders hadden we er geen wielerronde gehouden. Professionele wielrenners zien de keien als soort dranghekken. Daar moeten ze niet bij in de buurt komen."Toch moet het volgens hem veiliger. "Als je iets aanlegt, moet het zo veilig mogelijk. Misschien moet er klein gruis tussen de keien, zodat dat stuk ook bereden kan worden en het fietswiel niet tussen de keien kan blijven steken." Nagengast verwijst met name naar de minder ervaren fietsers, die minder snel kunnen bijsturen.Niet alleen Van Issum en Nagengast, maar ook Thijs Rondhuis van de organisatie van Olympia's Tour maakt zich zorgen over de veiligheid van de VAM-berg. De Olympia's Tour zal in oktober onder andere over de VAM-berg leiden.Rondhuis: "Begin volgende week willen we in overleg met de provincie en de Koninklijke Nederlandsche WielrenUnie (KNWU). We gaan samen op zoek naar een oplossing. Hoe kunnen we de VAM-berg tot een nog veiligere wielerlocatie maken. Vooral de afdaling is vanwege de keien naast de weg risicovol." Ook de Ronde van Drenthe gaat in gesprek met de provincie.Of er maatregelen volgen en hoe die eruit gaan zien is nog onbekend. Tot dan raadt Van Issum fietsers aan om op te passen bij de afdaling. “Rijdt ook niet te hard!”