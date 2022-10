Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Zwiggelterweg bij Hooghalen. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. Onder andere een traumahelikopter landde om hulp te verlenen.

Het is niet bekend hoe de gewonde eraan toe is. Tijdens de val zou de fietser op de rijbaan hebben gereden, in plaats van het fietspad. De reden daarvoor is onduidelijk. De Zwiggelterweg is vanwege het ongeluk voorlopig afgesloten.