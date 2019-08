Eerste dahliaoogst van Drentse corsodorpen valt zwaar tegen

De bloemen die gekweekt en geoogst worden door de corsodorpen, worden onderling aan elkaar verkocht. Van dezelfde plant kan namelijk iedere week in augustus en september worden geplukt."Door opgedroogde sloten langs de dahliavelden konden we helaas niet sproeien. De grond is kurkdroog en de bloemen moeten het dus echt hebben van de regen die valt. Nu heeft het de afgelopen week wel geregend, maar dat kwam te laat voor de eerste pluk. Vooraf dachten we ongeveer 600 kisten te kunnen leveren aan de Kop van Overijssel. Ik schat dat dit er tussen de 400 en 500 worden. De planten staan er mooi bij, maar er zitten helaas te weinig bloemen aan", vertelt Niek Hooijman, voorzitter van de bloemencommissie.De velden in Elim werden vanaf dit voorjaar goed verzorgd door vrijwilligers. De planten kregen voldoende water, waardoor ze er tot vorige week erg mooi bijstonden. Toch valt ook de oogst in het dorp lager uit dan verwacht. Rudolf Guichelaar van Corso Elim legt uit: "Door de plensbuien van de afgelopen dagen hebben de kwetsbare bloemen schade geleden. Ze zijn aardig ingezakt. Erg jammer, maar je doet er niets aan."Overigens maken beide dorpen zich geen zorgen over de opbrengst tijdens hun eigen corso. Naast het feit dat beide corso's minder bloemen nodig hebben dan Sint Jansklooster, hebben de planten nog genoeg tijd om aan te sterken. In Eelde wordt het corso op 31 augustus gehouden. Elim staat 14 september in het teken van de dahlia's.