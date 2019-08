Hectometerbordje gepikt van oprit N34 bij Coevorden [video]

Dat blijkt uit een filmpje op Facebook van vkmag.Waarom de jongen in het filmpje het hectometerbord omschopt en vervolgens meeneemt, is niet duidelijk. Vkmag schrijft bij het filmpje: "Ergens in Coevorden mist er een hectometerpaaltje. Jullie weten nu waarom." Het is niet bekend wanneer het bordje meegenomen is, maar het mist nog steeds. Het gebeurde in ieder geval toen het donker was.Een woordvoerder van de Provincie Drenthe laat weten dat de provincie eigenaar is van het gestolen bordje. "Hectometerpaaltjes horen bij het zogenoemde wegmeubilair." Voor de provincie zit er dan ook niets anders op dan het bordje te vervangen. "Zo'n bordje kost enkele tientallen euro's en er moet natuurlijk iemand ter plekke om hem te plaatsen."De woordvoerder geeft aan het filmpje te hebben gezien. "We moeten dit intern nog bespreken, maar naar alle waarschijnlijkheid gaan we hier wel aangifte van doen."