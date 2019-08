DrentheDoc #5: Donderdag Meppeldag

RTV Drenthe podcasts FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen sportweekend door met speciale aandacht voor FC Emmen.



Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele discussies in de provincie.



Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.





Al bijna zestig jaar lang wordt er elke donderdag feest gevierd in Meppel tijdens de zomervakantie. De stad staat deze donderdagen in het teken van muziek, theater, cultuur en nog veel ander vermaak. Hoe dat ging in 1963 is te horen in het klankbeeld dat destijds werd uitgezonden door de RONO.DrentheDoc is een podcast van RTV Drenthe, met de mooiste verhalen die ooit zijn uitgezonden op Radio Drenthe. Eens in de maand duiken we voor je in de radioarchieven en zorgen er zo voor dat die ene documentaire of dat ene hoorspel ook als podcast nog eens te beluisteren is.Tips? Mail naar podcast@rtvdrenthe.nl.DrentheDoc is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer TuneIn en Podbean