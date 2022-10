Gewonden bij ongeluk met meerdere auto's op N33 bij Deurze

Op de N33 tussen Assen en Rolde is vanavond een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Zeker twee mensen zijn gewond geraakt, en worden in de ambulance behandeld voor hun verwondingen.

De bestelbus die bij het ongeluk betrokken raakte, is in de berm beland. Een ander voertuig zit tegen de vangrail. Ze hebben lichte schade opgelopen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Naast politie en en ambulancevoertuigen werd ook de brandweer opgeroepen.