Grasdrogerij Ruinerwold: goed najaar voorkomt slecht grasoogst door droge zomer

De droogte van vorig jaar zorgde landelijk voor minder grasopbrengst dan in 2017. Toch viel de grasoogst in Drenthe ondanks die droogte niet tegen. Dat meldt De Coöperatieve Grasdrogerij Ruinerwold, de enige grasdrogerij in Drenthe.

Landelijk bleef de grasoogst in 2018 zo’n 20 procent achter op het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS."Het was nog helemaal niet zo'n raar seizoen", meldt de grasdrogerij. "Dat kwam door het mooie najaar. Er was niet te veel regen en het was nog lekker warm."In 2017 viel in het najaar juist veel regen, waardoor de oogst en daarmee de hoeveelheid werk tegenviel voor de Drentse organisatie. "We hopen op een mooi najaar, dan kan de oogst nog best bijtrekken."Het is overigens niet zo dat de boeren door de verminderde oogst een tekort hebben aan gedroogd gras. Wel zorgt de droogte voor minder werk op de grasdrogerij.