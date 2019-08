Hoe is Mokumdag in Meppel ontstaan?

"Het idee is ontstaan bij een wedstrijd van Ajax. Ik zat in de ArenA, en achter mij zat een meneer en die had allemaal vrienden uit de Jordaan. We wilden graag een Amsterdamse dag organiseren,'' vertelt bedenker en organisator Jaap de Boer. En zo ontstond het idee.De man uit het stadion kende wel wat zangers uit de Jordaan. En in '96 was de eerste editie van Mokumdag een feit. "Ik ben begonnen met Dario, Quincy, en ook een aantal artiesten die inmiddels overleden zijn. De Mokummers, en wij hadden een duo die het Rembrandt duo heette. heette." Vijf artiesten traden er de eerste editie op, Inmiddels zijn dit er 66.Niet iedereen was meteen enthousiast. "Meppel - Amsterdam is dan toch dichterbij dan van Amsterdam naar Meppel. Eerst werd er gezegd: Moeten wij wel naar Meppel komen hiervoor." Maar dat gebeurde wel. "Iedereen vond het zo leuk. Er is hier meer rust en iets meer acceptatie. Daar zijn ze steeds meer aan regeltjes verbonden. Alles is in Amsterdam op veiligheid en regels gebaseerd, dat snap ik goed. Maar wij denken gelukkig nog een beetje andersom,'' vertelt De Boer. Inmiddels komen er meerdere bussen vanuit Amsterdam om in Meppel het Amsterdamse feestje te vieren.Van vijf artiesten in de eerste editie, staan er nu 66 artiesten op het podium. Grote namen zoals Koos Albers en Imca Marina stonden op het podium, maar volgens De Boer moet Mokumdag het vooral van de andere artiesten hebben. "De grote artiesten moeten snel weer in de auto naar het volgende optreden. De jongens die hier staan, die spelen drie of vier keer en ze blijven de hele dag.''Mokumdag in Meppel is zo populair dat de kroegen in Amsterdam leeg zijn. De Boer: "Ik had gisteren iemand aan de telefoon die was gebeld door het café Bolle Jan in Amsterdam of hij daar 's avonds kon zingen omdat alle andere artiesten in Meppel willen zijn."De populariteit van Mokumdag ligt volgens De Boer aan de gunfactor. ''Ik ben eergisteren nog naar Ajax geweest, daar zong een jongen voor de Febo. Hij ziet mij en roept dan 'Kom allemaal naar Meppel.' Het gaat van beide kanten. Ik probeer zelf ook altijd even langs te gaan in Amsterdam als artiesten optreden.''