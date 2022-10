Supermarkt staat vol rook door mogelijke poging tot inbraak

De brandweer rukte afgelopen nacht uit voor een melding van een brand in een supermarkt in Paterswolde. Voorbijgangers zagen dat de winkel aan de Hoofdweg vol rook stond.

De politieagenten en brandweerlieden die ter plekke kwamen ontdekten dat in het pand een inbraakalarm afging met een zogenoemde mistgenerator. Dit mistalarm zorgt voor een flinke rookwolk waardoor eventuele inbrekers geen hand meer voor ogen kunnen zien.

Of er daadwerkelijk is ingebroken bij de supermarkt, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. Volgens getuigen waren er wel inbraaksporen te zien bij de ingang van de winkel.