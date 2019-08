Seizoen nu al voorbij voor Gersom Klok: Gescheurde kruisband

Klok vertrok na zijn eerste jaar als eredivisiespeler vol overgave naar zijn oude liefde. “Ik heb altijd geroepen dat ik, als ik bij de amateurs speel, dat bij HHC doe. Daar ben ik altijd bij gebleven. Ik heb het altijd super naar mijn zin gehad en voel mij hier thuis. En op de top van mijn kunnen wil ik graag wat voor de club terugdoen. Ik wil niet gaan afbouwen en teruggaan, maar in de topjaren nog wat kunnen doen. En een gooi doen naar prijzen. Dat lijkt mij wel het ultieme doel.”HHC Hardenberg-trainer Gert Jan Karsten baalt enorm. “Het is een persoonlijk drama voor Gersom. Hij komt terug naar HHC Hardenberg om belangrijk te zijn en voordat het seizoen begint, krijg je zo’n blessure. Het is een grote domper in onze voorbereiding. Uit het niets heb je een speler minder in de selectie. Maar het is bovenal voor Gersom Klok heel sneu. Hij heeft uit maatschappelijk oogpunt voor Hardenberg gekozen en dat dit nu in de war wordt geschopt is heel zuur. Dit verdient hij niet”, laat de oefenmeester weten.Gersom Klok speelde sinds 2016 tachtig competitieduels voor FC Emmen en behoort tot de selectie die met de Drentse club geschiedenis schreef en in mei 2018 naar de eredivisie promoveerde.