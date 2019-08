Psycholance rukt in tweede jaar bijna 900 keer uit

Die stijging heeft volgens projectleider Kees Hendriks meerdere redenen. “We hebben meer bekendheid dus de mensen weten ons sneller te vinden. Ook hebben we betere openingstijden. Twee jaar geleden begonnen we om drie uur in de middag en reden we tot elf uur 's avonds. Nu rijden van tien tot tien dus dan is het logisch dat je ook meer ritten krijgt toebedeeld.”De GGZ krijgt door de psycholance patiënten sneller en rustiger binnen. Hiervoor werden de mensen vaak eerst naar het politiebureau gebracht. Agenten en ambulancemedewerkers worden hierdoor flink ontlast. "Binnenkort komen de officiële cijfers maar we zien echt dat zij worden ontlast. Vooral het aantal politieritten neemt af en dat is terecht. Want een verward persoon is een patiënt en die hoort niet thuis op een politiebureau”, aldus Hendriks.Toch moet de politie de psycholance wel geregeld begeleiden. Dan rijdt er een agent mee voor de veiligheid van de medewerkers. In het tweede jaar dat de psycholance rijdt, is een kleine toename van agressie te zien. “Dat komt natuurlijk ook omdat we meer rijden, maar de politie weet ons ook eerder te vinden”, legt Hendriks uit. “En net als in de samenleving is bij ons ook een toename van agressiviteit.”Na twee jaar is er trouwens nog wel een wens voor de toekomst: een tweede psycholance.