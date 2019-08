Ondanks regen blijft Hunze en Aa’s kades inspecteren

droogtemonitor

Volgens woordvoerder Derk Eimers van het waterschap hoeven we ons geen zorgen te maken. Zo zijn de dijken niet in gevaar geweest. “Er waren wel kleine scheurtjes, maar die worden deze week aangepakt”, zegt Eimers. “We inspecteren preventief om de situatie in de gaten te houden.”De inspectie is een onderdeel van een droogte-protocol. Als het neerslagtekort hoger is dan 200 mm worden de kades wekelijks gecontroleerd. Is dat hoger dan 230 mm, dan peilt het waterschap tweemaal per week de situatie. De vooruitzichten zijn positief. “We gaan richting de 200 mm, dus we verwachten dat de wekelijkse inspecties binnen enkele weken stoppen”, aldus Eimers.Eimers benadrukt dat als het neerslagtekort daalt, het niet per definitie betekent dat de droogte is opgelost. “De lage grondwaterstand is afhankelijk van verschillende factoren. Neerslag is er slechts één van. Er is geen directe relatie tussen neerslag en de grondwaterstand.” Eimers zegt dat de grondwaterstand op het moment ‘extreem laag’ is.De grondwaterstanden op hoge gronden als het Drents Plateau, dat onderdeel is van het waterschap Drents Overijsselse Delta, blijven ook ‘erg laag’ voor de tijd van het jaar. Dat schrijft het waterschap op zijn website. De regen heeft daar niet voor verlichting gezorgd. “Omdat het waterschap op deze hoge gronden zelf geen water kan aanvoeren, zijn de grondwaterstanden in deze gebieden sterk afhankelijk van regenwater.”