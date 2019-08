Werkstraf en voorwaardelijk cel voor 'woedende buur'

De Schoonebeker en zijn vrouw hadden altijd een goede verstandhouding met de buren, maar daar kwam op 13 september verandering in.De 55-jarige Schoonebeker en zijn vrouw ergerden zich al een tijdlang aan hard bonzende deuren, dichtklappende ramen en andere geluiden uit de woning van hun buurman. Via mail had het stel aan de buren hun ongenoegen daarover al eens geuit."Maar daarna begon hij expres te treiteren", zei de Schoonebeker op zitting. Om de zaak niet te laten ontploffen had hij zich vooralsnog rustig gehouden.Zijn vrouw liet af en toe de hond van de buren uit. Om die reden hadden ze een huissleutel van de buren gekregen. Volgens de Schoonebeker bleef het harde slaan met de deuren aanhouden en barstte zijn vrouw op 13 september 's avonds in huilen uit.Haar echtgenoot besloot met de gekregen huissleutel de woning binnen te gaan, maar niet om de hond uit te laten. Eenmaal binnen sloeg de Schoonebeker de buurman, greep hem bij zijn hals en kneep hem in zijn armen. De buurman kwam daardoor te vallen. Het slachtoffer hield aan de aanvaring een bloeduitstorting en schrammen over. Nadat de aanvaring bij de politie was gemeld, heeft de vrouw de huissleutel ingeleverd.Ongeveer een maand later liep het opnieuw uit de hand. Op de avond van 8 oktober hadden er opnieuw harde geluiden geklonken. Voor de Schoonebeker was de maat vol.Door een ruitje van de deur in te slaan, kon hij met de huissleutel aan de binnenkant de deur van het buurhuis openen. De Schoonebeker ging naar de bovenverdieping van de woning, waar hij de buurman opnieuw een klap gaf. De man hield daar een kleine neusbreuk en een matige vetroebeling van zijn ooglens aan over.De buurman deed aangifte tegen de Schoonebeker en verhuisde kort daarna. De rechter vroeg zich af waarom de relatie van de buren zo snel was verslechterd. Volgens de Schoonebeker kwam dat omdat ze hun buren hadden gezegd dat de buurhond vaak alleen thuis was. "Sinds we daar iets tegen de buurman over zeiden, is het het lijden en last", zei hij.De Schoonebeker had toen hij voor de tweede keer de woning van de buurman in ging een handschoen aangetrokken. "U wist dat u het glas ging intikken", zei de rechter. Dat gaf de man toe. "U speelde twee keer voor eigen rechter. En dat mag niet."De buurman van de Schoonebeker woont inmiddels in Hoogeveen. De Schoonebeker kreeg voor de zekerheid ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Dit verbod geldt voor de duur van diens proeftijd van twee jaar.Aan zijn ex-buur moet hij ruim 2000 euro schadevergoeding betalen.