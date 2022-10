Fietser geschept door auto in Klazienaveen

Een fietser is vanochtend gewond geraakt op de Vastenow in Klazienaveen. Bij het oversteken van de weg werd het slachtoffer geschept door een auto.

De fietser belandde op de voorruit van de auto en viel daarna op het wegdek. Omstanders hebben eerste hulp verleend en schakelden de hulpdiensten in.

De gewonde fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.