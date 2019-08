Celstraf voor autokraak in Hoogeveen door Algerijnen

Op 30 juli wisten de mannen vier koffers met gereedschap, zonnebrillen en een meetlaser uit een geparkeerde auto te halen. De spullen waren van een zelfstandige klusser.Een oplettende buurman zag dat de mannen zowel voor- als achter bij de auto rommelden. Hij waarschuwde de eigenaar van de auto en belde de politie. De koffers hadden de mannen inmiddels klaargezet in een steegje.Toegesnelde agenten zagen dat de mannen wegliepen met vier koffers in hun handen. Bij aanhouding verklaarden de mannen dat ze de koffers hadden gevonden. Ze waren enkel op weg naar een café om sigaretten te halen. Maar dat geloofde de rechter niet.De mannen doorlopen momenteel een asielprocedure. Ze verblijven in Ter Apel en in Budel. Ze zijn in Nederland niet eerder veroordeeld geweest. Voor een eerste vergrijp geldt normaal dan een taakstraf, mits die binnen een jaar uitvoerbaar is. Maar dat gaat niet op voor de Algerijnen.Omdat de mannen uit een land komen dat als veilig wordt beschouwd, is de kans op asiel in Nederland klein. Ze kunnen daarom het land worden uitgezet. Vandaar dat de rechter een celstraf vonniste.De koffers zijn inmiddels terug bij de eigenaar.