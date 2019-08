Proces moord Marcel Hoogerbrugge van start bij Asser rechtbank

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft E. de ex-militair eerst gedrogeerd zodat hij weerloos was en hem daarna met veel geweld gedood. De Hoogevener werd op 20 december 2017 in zijn woning aan de Dr. Anton Philipsstraat gevonden door zijn ouders. Hij lag op bed en zijn schedel was ingeslagen.Wanneer E. Hoogerbrugge precies om het leven is gebracht, is nog niet bekend. Het OM gaat uit van de periode tussen 16 en 20 december. Omdat de man een teruggetrokken leven leidde en weinig sociale contacten had en E. tot dusverre niet heeft meegewerkt aan het politieonderzoek , is dit moeilijk na te gaan. De laatste beelden van de Hoogevener zijn 16 december. Die namiddag pinde hij geld in zijn woonplaats, dat is te zien op bewakinsgcamera's.Wat daarna is gebeurd, is nog altijd een raadsel. Wel is duidelijk dat hij zijn moordenaar hoogstwaarschijnlijk zelf heeft binnengelaten, omdat zijn bovenwoning niet was opengebroken. Hoe de politie bij Hala E. is uitgekomen, is ook nog niet bekend. De politie heeft nooit veel willen melden over de zaak.Hala E. heeft een tijd lang in Hoogeveen gewoond, nadat ze naar Nederland was gevlucht. In Hoogeveen heeft ze een Arabische supermarkt gehad en leerde ze Hoogerbrugge kennen. Ze emigreerde later naar Londen, maar kwam nog steeds geregeld naar Nederland en bezocht Hoogerbrugge dan ook. Ze heeft ook nog altijd de Nederlandse nationaliteit.Eind augustus vorig jaar werd ze in Groot-Brittannië aangehouden. Toen kon de politie in Nederland nog niks, want ze verzette zich maandenlang tegen uitlevering. Eind april staakte ze haar verzet en sinds begin mei is ze in Nederland Of E. nog steeds niet meewerkt aan het politieonderzoek, wordt vanmiddag in de rechtbank duidelijk. Het gaat vandaag om een pro-formazitting. Een zitting die standaard wordt gehouden als een verdachte drie maanden vastzit. De rechtbank bekijkt dan de stand van zaken van het onderzoek in de moordzaak, maar ook of E. mogelijk zelf geestelijk moet worden onderzocht.Chris Pittau is sinds vorige week haar advocaat. Hij wil voorafgaand aan de zitting nog niks zeggen.