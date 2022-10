Drentse musea draaien top tijdens de herfstvakantie

De tentoonstelling 'In de ban van Ararat' was vandaag voor het laatst te zien en trok ook meer bezoekers dan verwacht. "Uiteindelijk komen we uit op een bezoekersaantal van tegen de 90.000. Daar zijn we superblij mee, want in onze plannen hadden we geschreven 75.000. Dus we komen ruimschoots boven dat aantal uit", aldus Klarenbeek.

Weinig zorgen over de toekomst

Door de hoge inflatie en energierekening hebben mensen wel minder te besteden. Dus wat verwachten musea van de toekomst? Scharff: "Dat is iets dat ons bezighoudt. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. We hopen dat deze trend zich voortzet dan zijn we daar heel blij mee, want zo is het toch een beetje als vanouds."

Het Drents Museum maakt zich voorlopig nog geen zorgen. "Het is heel moeilijk in te schatten. Het wordt natuurlijk allemaal duurder voor mensen, dat begrijpen we goed. Maar op 20 november opent onze tentoonstelling Pompeï en we verwachten daar zeker veel bezoekers voor te krijgen. Dus ik denk dat we daar nog niet zo heel veel last van krijgen."