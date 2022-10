Na 240 kilometer op blote voeten wacht moeder op Jasper

Tranen op het plein voor de Willibrordkerk in Borger. Na een helse tocht over 240 kilometer op blote voeten wordt Jasper Wanders warm onthaald door zijn aan Alzheimer lijdende moeder, heel veel familie en vrienden. Daarmee zet hij beweegruimte voor Alzheimerpatiënten op de kaart.

Vrijdagochtend vertrok Wanders om acht uur 's ochtend vanuit zijn woonplaats Kwintsheul in Zuid-Holland voor een wandeltocht naar Borger. Op blote voeten. Met zijn actie zamelt hij geld in voor Stichting Alzheimer, dat hiermee onderzoek laat doen naar de ziekte.

"Mijn moeder woont in een zorgboerderij in Borger. Alzheimerpatiënten zijn wel eens boos en verdrietig en weten dan niet waarom. Mijn moeder en andere bewoners in Borger kunnen dan in de tuin van de zorgboerderij een rondje lopen en weer ontspannen. Dat is zo belangrijk", vindt Wanders. "Totdat mijn moeder hier kwam wonen, kende ik dit niet. Zij zitten al opgesloten in hun lichaam, dan is het zo fijn dat ze even naar buiten kunnen gaan. Dat geldt voor heel veel ouderen die in tehuizen wonen. Daar wil ik graag aandacht voor. Ook al is het maar een dakterras."

Blote voeten

Op blote voeten lopen is niets speciaals voor de Zuid-Hollander. Hij is in het dagelijks leven podoloog en doet aan hardlopen op blote voeten. "Regelmatig krijg ik de opmerking als ik op blote voeten door het dorp loop, dat ik iets vergeten ben", vertelt Wanders. Omdat Alzheimerpatiënten met dementie kampen en daardoor vergeetachtig zijn, was de link snel gelegd. "Maar ik wilde er een extreme tocht van maken. In 54 uur, non stop, naar mijn moeder wandelen.

Helse tocht

Ondanks al zijn loopervaring, blijkt 240 kilometer wandelen een flinke uitdaging. Wanders: "Na veertig kilometer begon ik de eerste pijntjes te voelen in mijn bovenbeen. Dertig kilometer later kon ik niet meer verder. Mijn bovenbeenspier deed zo zeer, niemand kon eraan zitten." Maar de Zuid-Hollander heeft een doel en wil koste wat het kost zijn tocht afronden. Als het niet lopend kan, dan maar op de fiets.

Dat gaat bij de Oostvaardersplassen bij Almere bijna mis. In een onbewaakt ogenblik schiet zijn achterwiel weg op een stuk modderige weg en wordt Wanders de berm in gekatapulteerd. Hij komt er met een bloedende hand genadig vanaf. Zijn zus, die in het begeleidingsteam achter hem rijdt, botst op de fiets en gaat over de kop. Maar Wanders kan door.