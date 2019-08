Waarom heet mijn boerderij De Poort?

In de buurt van de boerderij stond vroeger een tolhuisje. Misschien dat de naam daar vandaan komt? “Het zou kunnen, maar de geschiedenis leert dat de tolhuizen pas in 1870 zijn verhuurd en in 1914 al weer verkocht zijn aan particulieren toen het geld al binnen was voor de weg Coevorden – Gieten”, zegt Roelof Hoving van de Historische Vereniging Carspel Oderen.Hoving gaat er van uit dat Poort een familienaam is. Hij heeft daar ook onderzoek naar gedaan. “Als ik wat verder pluis in de geschiedenis dan kom ik bij een Jan Poort uit die in 1865 in het dorp woonde. En een Lammert Poort in Borger en hij overleed in Odoorn 1961. Hij was ook zo rond 1900 geboren."De grond zou dus van de familie Poort kunnen zijn geweest. Het is bekend dat de grond later eigendom was van de kerk van Odoorn. Uiteindelijk is het verkocht aan een meneer Kreulen, die er een boerderij op zette.Hoving is nog niet helemaal overtuigd van zijn eigen theorie, maar meer aanwijzingen heeft hij tot nu toe niet kunnen vinden. “Ik hoop dat de familie De Jong tevreden is met deze uitleg. En zo niet, dan is het hun uitdaging om verder te zoeken”, aldus een lachende Hoving.De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.