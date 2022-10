Rechter doet uitspraak in zedenzaak Schipborg met uniek DNA-onderzoek

Is de 28-jarige Rick K. uit Hoogezand de verkrachter van een 76-jarige vrouw in een natuurgebied bij Schipborg? Of was het zijn eeneiige tweelingbroer? Volgens een uniek DNA-onderzoek is het meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker dat Rick K. de vrouw heeft verkracht dan dat zijn broer dit heeft gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een celstraf van drie jaar tegen de man.

De vrouw was in juli 2019 aan het nordic walken toen ze op klaarlichte dag werd aangevallen. Een man greep haar vast en trok haar broek naar beneden. Dit ging moeizaam, omdat de vrouw een paardrijbroek droeg. Door het gesjor bleef celmateriaal van de man achter op de band van de broek. "Een aanval op klaarlichte dag door een man die uit de bosjes komt is een nachtmerrie voor iedereen", zei de officier van justitie drie weken geleden.

Dna-databank

De man misbruikte haar en liet haar half ontkleed achter op het bospad. De vrouw ging daarna naar de manege in Eelde, waar ze werd opgevangen door vriendinnen. Die belden de politie. De vrouw gaf een nauwkeurige omschrijving van haar belager. Het achtergebleven DNA-spoor werd door de dna-database gehaald en matchte met de genen van de eeneiige tweelingbroer van de verdachte. De broer had een sluitend alibi en zo kwam de verdachte in beeld als mogelijke dader.

Opvallend loopje

De man ontkent vanaf het eerste moment de vrouw te hebben verkracht. Ook al beschreef het slachtoffer een opvallend loopje van haar belager. Een loopje dat ook Rick K. schijnt te hebben. Volgens het OM is ook voldoende bewijs te halen uit de telefoongegevens van de verdachte. Maar het meest overtuigende is een uniek DNA-onderzoek naar de mogelijke verschillen in het DNA van eeneiige tweelingen. Tot dusver werd die als identiek beschouwd.

In Amerika werd al eens een dergelijk DNA-onderzoek gedaan en bij een strafzaak ingebracht als bewijsmateriaal. De advocaat van Rick K. drong bij de rechtbank in Assen op dit voor Nederland unieke onderzoek aan. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kreeg in augustus 2020 de opdracht. Beide broers werkten vrijwillig mee. De vijf bruikbare verschillen die werden ontdekt, wezen de verdachte aan als de zeer waarschijnlijke dader.