Daling aantal WW-uitkeringen remt af

In de maand juli waren er in Drenthe 6941 mensen met een WW-uitkering. Ten opzichte van de maand juni daalde dit aantal met 3,6 procent.Volgens het UWV konden vooral uitzendkrachten en in sectoren als de bouw, landbouw en horeca meer mensen het zonder de WW redden. Dat heeft met het zomerseizoen te maken, in die periode is er meer werk voor hen.Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Drenthe met 18,9 procent. De dalende trend in de WW van de afgelopen jaren zet daarmee door, maar het UWV merkt wel dat de daling afremt: "De economie ontwikkelt zich in 2019 minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen. Ook ontstaat er een steeds grotere mismatch tussen het aangeboden werk en de beschikbare kandidaten".