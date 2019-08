Proef met asielbus Ter Apel - Emmen krijgt vervolg

Qbuzz is nog in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid over verdere details van de proef, zo laat de busmaatschappij weten aan RTV Noord. Daarbij gaat het onder meer over de subsidie, de doorlooptijd en de voorwaarden.De pendelbus voor asielzoekers rijdt sinds 15 mei tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het treinstation in Emmen. Reden voor de proef is de overlast die buschauffeurs op de reguliere buslijn 73 ervaren door een aantal asielzoekers. De proef zou vandaag aflopen , maar krijgt dus een vervolg.Busmaatschappij Qbuzz is tevreden met de uitkomst. "De pilot laat zien dat het aantal incidenten is teruggebracht naar nul. Zowel op de pendelbus maar ook voor de chauffeurs op lijn 73", vertelt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz bij RTV Noord.